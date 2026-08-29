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Бакаев о судействе матча с «Динамо»: «Много чего сказал бы, но не буду – мне еще три года играть. Пенальти не видел, не удивлюсь, если там немножко придумано»

Полузащитник « Локомотива » Зелимхан Бакаев не стал комментировать судейство в матче Альфа-Банк РПЛ против « Динамо » (0:1).

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