Учёные определили риски новых извержений вулканов по всему миру Юлия ЧелкановаНедавние исследования учёных из разных стран выявили потенциальные зоны, где может произойти новое извержение вулкана, аналогичного трагическому событию, случившемуся на острове Хунга-Тонга в январе 2022 года.
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