С начала года численность населения Удмуртии снизилась более чем на 3 тысячи человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снижается численность населения. Об этом сообщает Удмуртстат.Так, за первые 5 месяцев 2021 года число жителей уменьшилось на 3240 человек, тогда как в 2020 году за тот же период сокращение составило 1992 человека.