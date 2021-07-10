SUSANIN

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С начала года численность населения Удмуртии снизилась более чем на 3 тысячи человек

С начала года численность населения Удмуртии снизилась более чем на 3 тысячи человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снижается численность населения. Об этом сообщает Удмуртстат.Так, за первые 5 месяцев 2021 года число жителей уменьшилось на 3240 человек, тогда как в 2020 году за тот же период сокращение составило 1992 человека.

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