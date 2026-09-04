Эксперт Сивец: россияне готовы путешествовать на Дальнем Востоке летом

Дальний Восток рассматривают как направление для поездки более трети опрошенных россиян, но преимущественно отдают предпочтение путешествиям летом.
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