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Система «Купол Донбасса» за неделю отразила 54 атаки дронов ВСУ на ДНР

Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы за неделю отразили 54 атаки беспилотников на территории Донецкой Народной Республики.

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