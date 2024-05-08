Растяжка для ушей: рекомендации, инструкции и описание

Сегодня мода очень своеобразна, она диктует свои правила, несмотря ни на что. Совсем недавним веяньем стало стремление носить украшения на лице и в ушах, причем это могли быть не миниатюрные серьги, а огромные тоннели, растягивающие кожу неимоверно.
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