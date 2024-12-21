Победа на IX областном фестивале молодых педагогов ´Призвание - педагог´.

Поздравляем с дипломом победителя IX областного фестиваля молодых педагогов ´Призвание - педагог´ Потапейко Дарью Дмитриевну, учителя начальных классов СШ 35 Крылову Екатерину Александровну, учителя немецкого языка СШ 34.
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