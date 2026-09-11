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Аргументы и Факты

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Путин: Запад после развала СССР почувствовал себя на вершине Олимпа

Путин: Запад после развала СССР почувствовал себя на вершине Олимпа

Владимир Путин, прибывший в пятницу в Индию для участия в саммите БРИКС, высказался о мировоззрении западного сообщества в постсоветский период.

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