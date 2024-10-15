Нечистоты, по словам жителей, не уходят уже несколько месяцев.В подмосковном Чехове жителям многоэтажного дома до сих пор не дали отопление из-за коммунальной аварии.
Жителям Чехова не дали отопление из-за залитого фекалиями подвала
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"Местные жители жаловались на проблему ещё в августе" ....... а надо не жаловаться а подавать коллективный иск в суд и заявление в прокуратуру только не местячковые а сразу в областные или региональные....... И что там кстати глава администрации города сидит, может то же пнуть под копчик на уборку и заставить фамилию сменить на Золотарев(а)?.
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