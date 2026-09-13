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Zero Hedge

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"Not Entirely Satisfied": German Foreign Minister Grumbles That Ukraine Isn't Buying Enough German Guns

"Not Entirely Satisfied": German Foreign Minister Grumbles That Ukraine Isn't Buying Enough German Guns

"Not Entirely Satisfied": German Foreign Minister Grumbles That Ukraine Isn't Buying Enough German Guns Authored by Andrew Korybko via Substack, The more upset that his taxpayers become with their country's lack of tangible returns from the billions of euros that it's given to Ukraine, the more that support for the AfD is expected to surge.

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