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Пригожин победил живого Шойгу

Пригожин победил живого Шойгу

Судя по всему, назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны стало большой неожиданностью для большинства граждан и экспертов.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Иди нах!
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38 мин.
виталий панов
Эти люди везде были с Шойгу.Только дурак не догадается,что это звенья одной преступной группы!А самое главное министр обороны якобы не видел,или делал вид,как растёт благосостояние его замов! Нашли одного козла отпущения в виде тимура иванова,а всей шайка лейке, спокойно дадут уйти кому на покой,а кому-то повышение по службе.Хорошо не успел забрать с собой всех казнокрадов,а то дальше бы увеличивали бы своё благосостояние! Кем-то уже заинтересовались в следственном комитете,а кто-то пытается с винтить по-тихому.Просто не хотят большой сор выносить из избы!А не мешало бы раскулачить этих &quot;уважаемых&quot; жуликов,и с позором выгнать с армии,лишив всех наград и привилегий,и посадить,чтобы дальше жизнь мёдом не казалась!
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36 мин.
Владимир Яковлевич
ОПГ в погонах, понавешивали на себя генеральские погоны, набрали в свою малину телок которым так же присвоили гениральские звания, наверное за добросовестную работу в постеле. И забыли напрочь о своих обязанностях, думали что все проскочит.
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11 мин.

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