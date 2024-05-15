Пригожин победил живого Шойгу

виталий панов

Эти люди везде были с Шойгу.Только дурак не догадается,что это звенья одной преступной группы!А самое главное министр обороны якобы не видел,или делал вид,как растёт благосостояние его замов! Нашли одного козла отпущения в виде тимура иванова,а всей шайка лейке, спокойно дадут уйти кому на покой,а кому-то повышение по службе.Хорошо не успел забрать с собой всех казнокрадов,а то дальше бы увеличивали бы своё благосостояние! Кем-то уже заинтересовались в следственном комитете,а кто-то пытается с винтить по-тихому.Просто не хотят большой сор выносить из избы!А не мешало бы раскулачить этих "уважаемых" жуликов,и с позором выгнать с армии,лишив всех наград и привилегий,и посадить,чтобы дальше жизнь мёдом не казалась!