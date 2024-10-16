Украина в шоке! США резко ответили на просьбы Киева: какие выходки с Россией могут привести к серьезным рискам?

"Твердый ответ, который может не обрадовать украинцев, заключается в том, что мы готовы рискнуть и перехватить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямую войну с Тегераном, что могло бы вызвать ядерный конфликт.
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