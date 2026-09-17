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Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий

Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий

Кабмин Украины изыскал средства на пассивную защиту путей снабжения армии. Об этом 17 сентября заявил глава правительства постсоветской республики Сергей Корецкий .

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