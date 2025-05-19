Путин обошел Зеленского и Европу в тонкой дипломатической игре

Президент России Владимир Путин тонко переиграл Владимира Зеленского и Европу. В телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом 19 мая глава государства заявил, что Россия готова на компромиссы, но ей нужен прочный мир, поэтому в любых будущих соглашениях важно учитывать все нюансы.