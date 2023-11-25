Барселона разорвала отношения с Израилем до введения режима прекращения огня в секторе Газа

В мире продолжает нарастать недовольство, критика и протесты против жестоких действий армии обороны Израиля в ходе войны с ХАМАС в секторе Газа, где в результате боевых действий ЦАХАЛ тысячами гибнут мирные палестинца, в блокадном анклаве усиливается гуманитарная катастрофа.