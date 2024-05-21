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Царьград

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Стоимость проживания в отелях на Черноморском побережье Краснодарского края выросла на 15-20%

Стоимость проживания в отелях на Черноморском побережье Краснодарского края выросла на 15-20%

Наибольшим спросом у отдыхающих сейчас пользуются Анапа, Геленджик и Сочи.Ценник на размещение в отелях Черноморского побережья предстоящим летом будет на 15-20% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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