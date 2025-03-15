Павел Воля категорически отказался от подарков (видео)

Ляйсан Утяшева трогательно поздравляет своего мужа Павла Волю с днем рождения. Пара жената уже 12 лет, и все это время они сохраняют отношения, основанные на уважении, гармонии и любви с небольшой долей приключений.
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