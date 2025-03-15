Павел Воля категорически отказался от подарков (видео)

﻿﻿Ляйсан Утяшева трогательно поздравляет своего мужа Павла Волю с днем ​​рождения. Пара жената уже 12 лет, и все это время они сохраняют отношения, основанные на уважении, гармонии и любви с небольшой долей приключений.