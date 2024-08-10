Войны будущего окажутся «более смертоносными» из-за нового оружия и технологий

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (ИА Реалист). Командование по подготовке и доктрине сухопутных войск США опубликовало прогноз условий в течение ближайших дести лет, при которых армии США придется вести крупномасштабные боевые операции.
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