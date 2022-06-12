В Воронежской области состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям города Борисоглебска

В центральном доме культуры «Звездный» в г. Борисоглебске состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации школьникам, имеющим достижения в учёбе, спорте и творчестве.
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