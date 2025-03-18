Трамп: опасные уступки Москве без согласия Зеленского могут изменить баланс

Дональд Трамп может совершить уступки в пользу России, ставя Владимира Зеленского под угрозу. Киев опасается, что США могут согласиться на условия Москвы, включая возможную передачу порта в Одессе под российский контроль.
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