Snapdragon 8 Elite, четыре новые камеры по 50 Мп, 3-, 6- и 10-кратный зум. Таким будет Oppo Find X8 Ultra

Digital Chat Station раскрыл характеристики камеры Oppo Find X8 Ultra. Недавно Oppo выпустила на китайском рынке серию Oppo Find X8, которая включает стандартную версию Find X8 и Pro.
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