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АвтоВАЗ возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

АвтоВАЗ возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

После трехнедельного корпоративного отпуска АвтоВАЗ возобновил свою работу. По данным пресс-службы компании, за время отпуска было выполнено более 10 тысяч заданий, направленных на улучшение условий труда и бытовой инфраструктуры, проверку и наладку оборудования, подготовку к запуску новых моделей и модернизацию производственных линий.

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