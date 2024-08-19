АвтоВАЗ возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

После трехнедельного корпоративного отпуска АвтоВАЗ возобновил свою работу. По данным пресс-службы компании, за время отпуска было выполнено более 10 тысяч заданий, направленных на улучшение условий труда и бытовой инфраструктуры, проверку и наладку оборудования, подготовку к запуску новых моделей и модернизацию производственных линий.