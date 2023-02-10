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Эдегор о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: «Мы можем достичь чего угодно. Никто не сможет меня в этом разубедить»

Эдегор о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: «Мы можем достичь чего угодно. Никто не сможет меня в этом разубедить»

Мартин Эдегор высказался о лидерстве «Арсенала» в сезоне АПЛ. «Мы в чемпионской гонке, но впереди долгий путь, и, поверьте, никто еще не думает о мае.

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