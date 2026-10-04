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Карпукас о 14-м месте «Локо»: «В прошлом году у нас была потрясающая команда, сейчас российский футбол ее чуть потерял. Думаю, что у клуба все получится»

Полузащитник « Зенита » Артем Карпукас высказал мнение о ситуации в « Локомотиве ». За 9 туров Альфа-Банк РПЛ московский клуб набрал 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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