Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Депутат призвала полностью вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

Депутат призвала полностью вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

Депутат Московской городской Думы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, победитель Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России.

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