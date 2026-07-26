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Освобождение Кореи в 1945 году легло в основу дружбы России и КНДР

Освобождение Кореи в 1945 году легло в основу дружбы России и КНДР

Решающая роль Советского Союза в освобождении Корейского полуострова и последующая помощь в государственном строительстве стали фундаментом отношений Москвы и Пхеньяна, заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

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