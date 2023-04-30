Президент Литвы Науседа исключил возможность вступления Украины в НАТО до окончания конфликта

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в беседе с журналистами, что обсуждение возможного вступления Украины в НАТО будет одной из самых сложных тем саммита альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
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