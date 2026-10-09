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«В Америке жили футболом. Не согласен, что не было атмосферы». Узбекский судья Танташев — о ЧМ-2026

«В Америке жили футболом. Не согласен, что не было атмосферы». Узбекский судья Танташев — о ЧМ-2026

Узбекский арбитр Ильгиз Танташев в интервью корреспондентам Sport24 Борису Королеву и Сергею Козлову рассказал о нереальном ажиотаже на стадионах во время чемпионата мира 2026 года в США.

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