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Пострадавшие от действий Украины жители Белгородской области получат компенсации

Пострадавшие от действий Украины жители Белгородской области получат компенсации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 600 жителей региона, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины, получат единовременные выплаты в размере 15 тыс.

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