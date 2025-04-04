Пострадавшие от действий Украины жители Белгородской области получат компенсации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 600 жителей региона, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины, получат единовременные выплаты в размере 15 тыс.
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