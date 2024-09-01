Медведев о матче с Коболли: «Было очень-очень влажно и жарко. Это замедляет игру»

Россиянин выиграл со счетом 6:3, 6:4, 6:3. «Матч был тяжелым, с небольшими взлетами и падениями. И в какой-то момент я стал играть намного лучше на своей подаче, а не на его.
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