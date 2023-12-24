Подарок под елочку от Путина: названа категория детей, которая получит единовременно по 100 тысяч рублей Ирэн ОрлонскаяПрезидент Российской Федерации на протяжении всей политической карьеры неустанно заботился о будущем поколении России.
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