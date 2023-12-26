Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
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Девушку в форме Z не пускают к кафе. Как же так она отдаёт всю себя Родине, а тут 5 колонна качает свои права. Карма

Девушку в форме Z не пускают к кафе. Как же так она отдаёт всю себя Родине, а тут 5 колонна качает свои права. Карма

Avia.pro - Новости В одном из баров Таганрога, "Джонни Джонс", разгорелся скандал из-за необычного дресс-кода.

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Комментарии
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Алексей Мельник
Но претензии не только к &quot;охране&quot;, а к ХОЗЯИНУ заведения. Чтобы у него земля под ногами горела! Пускай закрывает заведение и больше НИГДЕ не появляется с регистрацией новых предприятий. Теперь для него &quot;дресс код&quot;
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17 час.
as
alla sergeyeva
Закрыть и точка!И прямо сейчас в предновогодние дни! Пусть на своем кармане почувствует последствия &quot;дресс-когда&quot;
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17 час.

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