Актер Милош Бикович рассказал, почему покрылся татуировками и стал блондином

Сербский и российский актер Милош Бикович, звезда фильмов «Вызов», «Холоп» и «Лед», из рокового брюнета превратился в яркого блондина, на его шее появилась татуировка, а привычный расслабленный костюм он сменил на красную кожаную куртку.