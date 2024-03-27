SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Обязательно нужно вернуть и плевать на стоны есТина Канделаки, Д...
  • Oleg Kasyanov
    Гудков ограничен и пошлятина.  И ургант в последнее время был копией гудков - 2. Мерзость- такое вот ощущение.."Я был очень вост...
  • Марина Стрижкова
    Бикович ну всех наших молодых актрис и актрисулек перезасосал во всяких фильмецах - современных поделках. Ходок, пету...Жена Милоша Биков...

"Доктор технических наук моет рецидивисту грязные ноги". Ольга Будина о новой элите России, абортах, домашнем насилии и "безнравственной" Барби

"Доктор технических наук моет рецидивисту грязные ноги". Ольга Будина о новой элите России, абортах, домашнем насилии и "безнравственной" Барби

Актриса Ольга Будина, известная по фильму "Дневник его жены", сериалам "Граница. Таёжный роман" и "Идиот", которая последние годы занимается общественно-политической работой и активно поддерживает спецоперацию, дала интервью главному редактору "Абзац Медиа" Елене Оя для проекта "Так сказать" и рассказала о своих взглядах на то, как должна измениться Россия, почему аборты нужно запретить на законодательном уровне, как закон о домашнем насилии разрушает институт семьи и почему "новой элитой" должны стать участники спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх