"Доктор технических наук моет рецидивисту грязные ноги". Ольга Будина о новой элите России, абортах, домашнем насилии и "безнравственной" Барби

Актриса Ольга Будина, известная по фильму "Дневник его жены", сериалам "Граница. Таёжный роман" и "Идиот", которая последние годы занимается общественно-политической работой и активно поддерживает спецоперацию, дала интервью главному редактору "Абзац Медиа" Елене Оя для проекта "Так сказать" и рассказала о своих взглядах на то, как должна измениться Россия, почему аборты нужно запретить на законодательном уровне, как закон о домашнем насилии разрушает институт семьи и почему "новой элитой" должны стать участники спецоперации.