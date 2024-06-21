Bentley отзывает 473 машины в России из-за возможных неполадок

Официальный представитель Bentley на российском рынке заявил об отзыве 473 машин в России. Это связано с возможным перегревом контактов электрических разъёмов бензонасосов, расположенных в топливном баке.
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