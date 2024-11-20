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Русская весна

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В Совфеде напомнили о целях ядерной доктрины России

В Совфеде напомнили о целях ядерной доктрины России

В ядерной доктрине России указано, что агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместное нападение, ответ на агрессию не останется без внимания, заявил первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-глава ВКС РФ Виктор Бондарев.

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