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Омар Мармуш забил свой первый гол за «Тоттенхэм». Египетский форвард отличился на 58-й минуте матча с «Ковентри» в рамках 7-го тура АПЛ (2:1, второй тайм).