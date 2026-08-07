БОЛЕЕМ ЗА СВОИХ В рамках Чемпионата Волгоградской области по футболу 🏆⭐ 7 тур команда ⚽"Бузулук" встретится с михайловским "Витязем" 🗓️ 09 августа ⌚️ 17:00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН.
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БОЛЕЕМ ЗА СВОИХ В рамках Чемпионата Волгоградской области по футболу 🏆⭐ 7 тур команда ⚽"Бузулук" встретится с михайловским "Витязем" 🗓️ 09 августа ⌚️ 17:00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН.
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