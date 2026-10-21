Прогноз погоды в Крыму на 21 октября 🌥 В Симферополе +18 и пасмурно В Севастополе +18 и облачно с прояснениями В Евпатории +18 и облачно с прояснениями В Черноморском +18 и малооблачно В Джанкое +19 и пасмурно В Ялте +18 и облачно с прояснениями В Алуште +18 и небольшой дождь В Керчи +18 и облачно с прояснениями В Армянске +17 и пасмурно В Красноперекопске +18 и пасмурно В Бахчисарае +18 и небольшой дождь В Феодосии +19 и облачно с прояснениями В Судаке +18 и пасмурно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.