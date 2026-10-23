«А у нас в квартире газ»: в центре Краснодара обновят крупный газово-распределительный пункт. Кому отключат голубое топливо?На пересечении улиц 40-летия Победы и Юннатов в Краснодаре идёт модернизация одного из самых крупных газорегуляторных пунктов города.
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