«А у нас в квартире газ»: в центре Краснодара обновят крупный газово-распределительный пункт. Кому отключат голубое топливо?На пересечении улиц 40-летия Победы и Юннатов в Краснодаре идёт модернизация одного из самых крупных газорегуляторных пунктов города.