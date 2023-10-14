Учёные опровергли магнитные бури на выходных: поле Земли будет спокойным

Спокойная ситуация на Солнце по прогнозу продлится ещё не менее 1-2 недель. Некоторые интернет-ресурсы сообщили, что Землю в предстоящие выходные ожидает очень сильная магнитная буря, однако учёные это опровергли.
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