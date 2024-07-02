Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Вестник психиатрии»: в Одессе СБУ задержала Мальвину

«Вестник психиатрии»: в Одессе СБУ задержала Мальвину

Цирк дю Солей от СБУ в Одессе продолжается. То прямо под зданием Южного военного округа задерживают «лиц кавказской национальности» и находят у них в карманах расписки, данные ФСБ, о том, что они клянутся быть шпионами, обязуются блюсти законы России и взорвать штаб.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Господяяяя,когда уже всех из сбу отправят на фронт?
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17 час.

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