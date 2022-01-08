Аэропорт Ноябрьска после временного закрытия из-за снегопада заработал в штатном режиме

Аэропорт Ноябрьска после временного закрытия из-за снегопада заработал в штатном режиме

Аэропорт города Ноябрьска после временного закрытия в связи с обильными осадками и необходимостью расчистки аэродрома заработал в штатном режиме.

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