Frontiers in Marine Science: песок Сахары оказался источником жизни в океане

Ученые Университета штата Флорида и Калифорнийского университета в Риверсайде установили, что песок пустыни Сахары, который переносится ветром, является источником минеральных веществ для создания океанической жизни в Атлантике.
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