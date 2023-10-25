В Приморье выловили бутылку с посланием от участников кругосветки

Согласно информации, полученной из пресс-службы национального парка "Земля леопарда", послание в бутылке от участников кругосветного плавания с российского судна "Пилигрим" доставлено к берегам Дальневосточного морского заповедника в Приморском крае .
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