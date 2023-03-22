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Евангелиста с 2+2, Густавссон с 47 сэйвами и Клаттербак с 2+1 – звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня. Первая звезда – форвард «Нэшвилла» Люк Евангелиста с 4 (2+2) баллами в игре против «Баффало» (7:3).

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