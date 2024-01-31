JAD: физнагрузки увеличивают объем мозга в областях памяти и обучения

Исследователи из медицинской школы при Вашингтонском университете в США обнаружили, что даже среднее количество физической активности может быть связано с увеличением объемов мозга в областях, связанных с памятью и обучением.
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