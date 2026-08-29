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Царьград

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Путин объявил о росте престижа профессии учителя в России

Путин объявил о росте престижа профессии учителя в России

Президент России Владимир Путин заявил о повышении престижа профессии учителя. По его словам, увеличивается количество абитуриентов и средний балл ЕГЭ на педагогические специальности.

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Ганимед

Да ладно. Только вчера читал, что педвузы начали дополнительный набор студентов. Троечников берут, т.к половина бюджетных мест остались свободными.