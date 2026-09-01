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Царьград

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Лео Бокерия напомнил о факторах риска для сердца и призвал действовать

Лео Бокерия напомнил о факторах риска для сердца и призвал действовать

Лео Бокерия, академик РАН и президент "Лиги здоровья нации", рассказал о ключевых факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний — курении, наследственности и низкой активности.

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