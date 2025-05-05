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Всех, у кого есть квартира, ждет сюрприз с 7 мая – теперь будет запрещено

Всех, у кого есть квартира, ждет сюрприз с 7 мая – теперь будет запрещено

Гражданам России, владеющим квартирами, сообщили о новом изменении, которое вступит в силу с 7 мая. Это правило запретит выполнение определенных действий и начнет действовать после ряда важных судебных решений, как сообщает PRIMPRESS.

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